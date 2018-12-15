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يلا شوت حصري ! بداية قوية.. مشاهدة مباراة الهلال والحزم بث مباشر اليوم السبت 15 / 12 / 2018 الدوري السعودي

السبت 15/ديسمبر/2018 - 02:23 م
يلا شوت حصري ! بداية قوية.. مشاهدة مباراة الهلال والحزم بث مباشر اليوم السبت 15 / 12 / 2018 الدوري السعودي
الهلال والحزم
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عمرو عادل
 
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يلا شوت حصري ! بداية قوية.. مشاهدة مباراة الهلال والحزم بث مباشر اليوم السبت 15 / 12 / 2018 الدوري السعودي
يلتقي فريقي الهلال والحزم ضمن بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي 2019، الدور الأول، نادي الهلال يأمل في تعويض ما حدث أمام نادي النصر في ديربي الرياض في الجولة الماضية، عندما نجح الأخير بالتعادل معه بعدما كان الزعيم متقدم بالنتيجة بهدفين دون رد، ولكن الثقة العالية من اللاعبين وبعض التهاون، أضاعوا الإنتصار، وأيضا كان من الممكن أن يخسر الفريق، بسبب سيطرة المنافس القوية علي منطقة وسط الملعب، والتي يبحث خيسوس عن حلول لها، فهل يواجه الحزم اليوم بخطة هجومية كاملة من أجل الفوز عليه بنتيجة كبيرة من أجل توسيع الفارق من جديد مع منافسه الهلالي.

تنطلق المواجهة بين فريقي الهلال والحزم في تمام الساعة 15:05 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 14:05 بتوقيت القاهرة.

نحن في الفجر، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الهلال والحزم مباشر في لقاء اليوم السبت 15 / ديسمبر / 2018، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة الهلال والحزم مباشر
ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الهلال والحزم مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل الفجر الرياضي، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

يلا شوت حصري ! بداية قوية.. مشاهدة مباراة الهلال والحزم بث مباشر اليوم السبت 15 / 12 / 2018 الدوري السعودي
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