الرشاقة والجمال.. شعار نيرمين الفقي في إطلالتها الجديدة

حرصت الفنانة المصرية نيرمين الفقي على حضور الديفيله العاشر لمصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، الذي يضم أحدث السواريهات وفساتين زفاف الشتاء وخريف 2019، والتي سبق له تقديمها مؤخرا بأسبوع الموضة الاورينتال ببارس بالإضافة الى بعض القطع التي يقدمها لأول مرة عن صيف وربيع نفس العام.





الفنانة المصرية تألقت خلال الديفيلية بجامبسوت أزرق بسيط، أبرز رشاقة قوامها، وتركت شعرها منسدلا في تسريحة ناعمة، وتزينت بمكياج هادئ أبرز جمالها الطبيعي بحسب الصور التي نشرتها مجلة جولولي.





جمهور نيرمين عبروا عن إعجابهم الشديد بإطلالتها، وتغزلوا في رشاقة قوامها، ووجهوا إليها الكثير من التساؤلات حول خضوعها لعملية تكميم معدة لتظهر بهذه الرشاقة المبهرة.









الفنانة المصرية خرجت عن صمتها لتنفي خضوعها لأية عمليات لإنقاص الوزن، حيث قالت: "لم اخضع لأي عملية سواء تكميم معدة أو غيرها وكل ما يتردد حول هذا الأمر غير صحيح".





نيرمين كشفت سر رشاقتها، بقولها: "أحافظ على رشاقتي من خلال ثلاث خطوات وهي المشي لأكثر من ساعة يوميًا والإمتناع عن تناول الطعام قبل النوم وأيضًا النوم بشكل منتظم".





يذكر أن نيرمين الفقي قد شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل"أبو العروسة"، والذي حقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته سيد رجب، سوسن بدر، محمد عادل، مدحت صالح، أحمد عبدالله محمود، كوكي، ولاء الشريف، أحمد صيام، صفاء الطوخي، كارولين عزمي، محمود حجازي، تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور.