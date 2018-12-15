ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الرشاقة والجمال.. شعار نيرمين الفقي في إطلالتها الجديدة

السبت 15/ديسمبر/2018 - 02:11 م
الرشاقة والجمال.. شعار نيرمين الفقي في إطلالتها الجديدة
نيرمين الفقي
طباعة
Advertisements
الفجر الفني
 
Advertisements
حرصت الفنانة المصرية نيرمين الفقي على حضور الديفيله العاشر لمصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، الذي يضم  أحدث السواريهات وفساتين زفاف الشتاء وخريف  2019، والتي سبق له تقديمها مؤخرا بأسبوع الموضة الاورينتال ببارس بالإضافة الى بعض القطع التي يقدمها لأول مرة عن صيف وربيع نفس العام.

الفنانة المصرية تألقت خلال الديفيلية بجامبسوت أزرق بسيط، أبرز رشاقة قوامها، وتركت شعرها منسدلا في تسريحة ناعمة، وتزينت بمكياج هادئ أبرز جمالها الطبيعي بحسب الصور التي نشرتها مجلة جولولي.

جمهور نيرمين عبروا عن إعجابهم الشديد بإطلالتها، وتغزلوا في رشاقة قوامها، ووجهوا إليها الكثير من التساؤلات حول خضوعها لعملية تكميم معدة لتظهر بهذه الرشاقة المبهرة.


الفنانة المصرية خرجت عن صمتها لتنفي خضوعها لأية عمليات لإنقاص الوزن، حيث قالت: "لم اخضع لأي عملية سواء تكميم معدة أو غيرها وكل ما يتردد حول هذا الأمر غير صحيح".

نيرمين كشفت سر رشاقتها، بقولها: "أحافظ على رشاقتي من خلال ثلاث خطوات وهي المشي لأكثر من ساعة يوميًا والإمتناع عن تناول الطعام قبل النوم وأيضًا النوم بشكل منتظم".

يذكر أن نيرمين الفقي قد شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل"أبو العروسة"، والذي حقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته سيد رجب، سوسن بدر، محمد عادل، مدحت صالح، أحمد عبدالله محمود، كوكي، ولاء الشريف، أحمد صيام، صفاء الطوخي، كارولين عزمي، محمود حجازي، تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
كأس العالم للأندية 2018
كاشيما انتلركاشيما انتلرز - اليابان
0
x
15:00
0
ديبورتيفو جوادالاخارا - المكسيك
الترجي الرياضي - تونس
-
x
18:30
-
العين - الإمارات
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
0
x
14:30
0
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
-
x
17:00
-
بيرنلي
كريستال بالاس
-
x
17:00
-
ليستر سيتي
واتفورد
-
x
17:00
-
كارديف سيتي
وولفرهامبتون
-
x
17:00
-
بورنموث
هيديرسفيلد تاون
-
x
17:00
-
نيوكاسل يونايتد
فولهام
-
x
19:30
-
وست هام يونايتد
الدوري الإسباني
خيتافي
1
x
14:00
0
ريال سوسييداد
بلد الوليد
-
x
17:15
-
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
-
x
19:30
-
رايو فاليكانو
إيبار
-
x
21:45
-
فالنسيا
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
19:00
-
أودينيزي
تورينو
-
x
21:30
-
يوفنتوس
الدوري الألماني
هانوفر 96
-
x
16:30
-
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
19:30
-
فيردر بريمن
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
1
x
14:05
0
الحزم
الأهلي
-
x
17:25
-
الشباب
الدوري التركي
قونيا سبور
0
x
15:00
0
قاسم باشا
إسطنبول باشاك شهير
-
x
18:00
-
جالطة سراي
دوري أبطال أفريقيا 2019
شبيبة الساورة - الجزائر
-
x
18:45
-
إتحاد طنجة - المغرب
الملعب المالي - مالي
-
x
19:00
-
أسيك ميموزا - ساحل العاج
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
جراف دي داكار - السنغال
اورلاندو بيراتس - جنوب أفريقيا
-
x
20:15
-
افريقيا ستارز - ناميبيا
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الأهلي طرابلس - ليبيا
0
x
15:00
0
نيو ستار دي دوالا - الكاميرون
غرين إيجليز - زامبيا
0
x
15:00
0
نصر حسين داي - الجزائر
المصري البورسعيدي - مصر
-
x
16:30
-
ساليماتا - بوركينا فاسو
إتحاد بلعباس - الجزائر
-
x
17:00
-
إينوجو رينجرز - نيجيريا
النجم الساحلي - تونس
-
x
17:00
-
إستاد أبيدجان - ساحل العاج
نهضة بركان - المغرب
-
x
18:00
-
الاتحاد - ليبيا
هلال الأبيض - السودان
-
x
18:00
-
موكورا سبور - رواندا
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
19:00
-
غرين بوفالوس - زامبيا
الزمالك - مصر
-
x
19:00
-
كوتون تشاد - تشاد