وزير الخارجية الإيراني يسافر إلى قطر لحضور منتدى الدوحة

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غادر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف طهران متوجهًا إلى الدوحة بقطر يوم السبت لحضور منتدى الدوحة 2018، وتشير تقارير ترند إلى إيرنا.



من المقرر عقد هذا الحدث بحضور شخصيات بارزة في 15 و16 ديسمبر.



سيركز منتدى الدوحة على التحديات الإقليمية والأمن الدولي.



ومن المقرر أن يشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في هذا الحدث.