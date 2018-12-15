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وزير الخارجية الإيراني يسافر إلى قطر لحضور منتدى الدوحة

السبت 15/ديسمبر/2018 - 02:22 م
وزير الخارجية الإيراني يسافر إلى قطر لحضور منتدى الدوحة
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هديل هاشم
 
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غادر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف طهران متوجهًا إلى الدوحة بقطر يوم السبت لحضور منتدى الدوحة 2018، وتشير تقارير ترند إلى إيرنا.

من المقرر عقد هذا الحدث بحضور شخصيات بارزة في 15 و16 ديسمبر.

سيركز منتدى الدوحة على التحديات الإقليمية والأمن الدولي.

ومن المقرر أن يشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في هذا الحدث.
المزيد عن: وزير الخارجية الايراني منتدى الدوحة ايران الأمين العام للآمم المتحدة
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