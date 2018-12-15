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شاهد.. فعل غريب من رئيس المفوضية الأوروبية يسبب إحراجا لمسؤولة

السبت 15/ديسمبر/2018 - 02:17 م
شاهد.. فعل غريب من رئيس المفوضية الأوروبية يسبب إحراجا لمسؤولة
رئيس المفوضية الأوروبية
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وكالات
 
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أثار رئيس المفوضية الأوروربية، جدلا، في اليوم الثاني على التوالي، من قمة الاتحاد الأوروبي، المنعقدة في العاصمة البلجيكة بروكسل حاليا.

 

وبينما كان يستعد القادة الأوروبيين لمناقشة قضايا هامة، رصدت عدسات الكاميرات مشهدا أصبح انتشر بشكل واسع، لجان كلود يونكر وهو يمرر أصابعه في شعر مسؤولة بالاتحاد الأوروبي، عند مدخل مقر المفوضية الأوروبية.

 

وبدا على السيدة علامات الإحراج البالغ، لعدم توقعها إقدام يونكر على هذا الفعل.

 

ولم يتوقف يونكر عند ذلك، بل أخذ يقبل كل سيدة في طريقه، لتنهال والتعليقات على الفيديو، ورجح البعض أنه يبدو كعادته "في حالة سكر".


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