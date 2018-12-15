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تدشين ٣ مذابح ومعمودية بكنيسة العذراء ومارجرجس بالشروق

السبت 15/ديسمبر/2018 - 02:18 م
تدشين ٣ مذابح ومعمودية بكنيسة العذراء ومارجرجس بالشروق
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ماريان عيد
 
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دشن البابا تواضروس الثاني صباح اليوم ٣ مذابح ومعمودية بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس بمدينة الشروق.

شارك في صلوات التدشين والقداس الذي تلاها ٨ من أحبار الكنيسة، وهم أصحاب النيافة الأنبا بساده مطران إخميم وساقلته والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارجرجس بالخطاطبة والأنبا إرميا الأسقف العام والأنبا صموئيل أسقف طموه والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس الهجانة وألماظة وشرق مدينة نصر والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية.

والمذابح الثلاثة المدشنة هي:
المذبح الرئيسي (الأوسط) على اسم السيدة العذراء
المذبح البحري على اسم الشهيدين مارجرجس وأبوسيفين
المذبح القبلي على اسم رئيسي الملائكة ميخائيل ورافائيل.

كما تم أيضًا تدشين معمودية على اسم يوحنا المعمدان إلى جانب شرقية الهيكل (حضن الآب) وبقية أيقونات الكنيسة.
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