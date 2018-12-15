أمن الجيزة يواصل حملاته لرفع الإشغالات بالمنطقة الأثرية بالهرم
السبت 15/ديسمبر/2018 - 02:18 م
إيمان عبد العاطي
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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية
أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها
المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات
المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة
أخرى.
وأسفرت جهود الحملة اليوم عن ضبط
7 بائعين متجولين، 6 حكم جزئي، 11 غرامات، 6 خيال وجمال، 3 تسول، ورفع 59 حالة إشغال
طريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات
المختصة.
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