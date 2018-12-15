البنك الدولي يعرب عن دعمه للتنمية في مصر

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أكد مسئول كبير بالبنك الدولى اليوم الجمعة حرصه على الإسهام بنشاط فى جهود التنمية فى مصر.



وأشاد نائب رئيس البنك الدولي للبنية التحتية، مختار ديوب، بالإصلاحات الاقتصادية الناجحة التي اتخذتها الحكومة المصرية.



وأكد ديوب أن البنك الدولي يتطلع إلى تكثيف التعاون مع مصر في ثلاثة مجالات رئيسية، وهي مشاريع الربط الجوي، والطاقة، والكهرباء، بين دول إفريقيا، في ضوء توجه مصر للاتحاد الإفريقي في عام 2019 وموقعه الجغرافي الفريد.