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السيسي يوجه بجعل التربية الرياضية جزء من المجموع: "المرحلة محتاجة كده"

السبت 15/ديسمبر/2018 - 02:11 م
السيسي يوجه بجعل التربية الرياضية جزء من المجموع: المرحلة محتاجة كده
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هدى عبدالرازق
 
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اقترح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تضاف مادة التدريبات الرياضية كمادة أساسية للنجاح في المدارس، معقبا: "المرحلة محتاجة كده".

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية، إلى أن المواطنين مهتمون فقط بتعليم أولادهم، ولكن لا يهتمون بالرياضة، مضيفًا: "إزاي نسمح ان الشاب أو الفتاة عقبال ما يتخرجوا من الجامعة يكون ضهرهم قابل للإصابة بالانزلاق الغضروفي نتيجة وزنهم".

وأضاف أنه يجب أن تكون مادة الرياضة جزء من الشهادة، حتى يهتم الأباء بأبنائهم، متابعا: "إحنا عندنا نسبة سمنة ضخمة كده".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من المشروعات القومية في مجال المياه والإسكان الاجتماعي، ومعالجة مياه الصرف الصحي، بحضور عدد من الوزراء، والمسئولين.
المزيد عن: السيسي التعليم التربية الرياضية أخبار مصر
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