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"القاهرة الجديدة" تواصل إزالة مخالفات البناء والإشغالات

السبت 15/ديسمبر/2018 - 02:07 م
القاهرة الجديدة تواصل إزالة مخالفات البناء والإشغالات
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أحمد الشيخ
 
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صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم تنفيذ قرار إزالة لغرف السطح المخالفة بالفيلا 300 بحى النرجس بالتجمع الخامس، وكذا إزالة الحوائط المخالفة ببدروم الفيلا 85 بالحى الثانى، بالمنطقة الأولى، وإزالة المخالفة البنائية بالقطعة 155، والقطعة 164، غرب أرابيلا بالتجمع الثالث، وذلك تحت إشراف نائب رئيس الجهاز، بتأمين من قسم شرطة التعمير.

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، نائب رئيس الجهاز، مواصلة الحملات لإزالة جميع المخالفات والإشغالات، تنفيذاً للقانون، حفاظاً على المظهر الجمالى للمدينة، ومنعاً لظهور أى عشوائيات بها.



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