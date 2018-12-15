بسبب الخلاف على قطعة أرض.. حبس 27 متهما من عائلة واحدة بتهمة التشاجر فيما بينهم بالدرب الأحمر

قررت نيابة الدرب الأحمر الجزئية حبس 27 متهما من عائلة واحدة بتهمة التشاجر باستخدام أسلحة بيضاء بسبب خلافات على قطعة أرض، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.





وكشفت تحقيقات النيابة عن نشوب مشاجرة بين أفراد عائلة واحدة بسبب خلافات سابقة على قطعة أرض، حيث تجمع طرفي النزاع "أبناء عمومه" وتشاجروا باستخدام أسلحة بيضاء، وأسفرت المشاجرة عن إصابة 6 أشخاص من الطرفين، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على ٢٧ متهما من الطرفين.

وكان قد تلقى قسم شرطة الضرب الأحمر إخطارًا يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بدائرة القسم وسقوط مصابين، وبالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة وتمكنت الأجهزة الأمنية من فض المشاجرة وضبط 11 متهما وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، ووردت معلومات بعد ذلك لرجال الأمن بتجدد الاشتباكات مرة أخرى، وتم ضبط 16 متهما آخرين، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي أصدرت قرارها السابق.