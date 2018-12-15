بين ماتش | مشاهدة مباراة الهلال والحزم يوتيوب | مباراة Al Hilal مباشر | Bein Match | كورة لايف | كورة اون لاين
السبت 15/ديسمبر/2018 - 02:03 م
عمرو عادل
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بين ماتش | مشاهدة مباراة الهلال والحزم يوتيوب | مباراة Al Hilal مباشر | Bein Match | كورة لايف | كورة اون لاين
تقام مساء اليوم السبت 15 ديسمبر 2018 مباراة الهلال والحزم على استاد جامعة الملك سعود، وذلك لحساب منافسات الأسبوع الـ13 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018/2019.
لم يتلقى فريق الهلال حتى اللحظة أي خسائر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان “الدوري السعودي”، إذ تمكن من جمع 32 نقطة حصدهما في 12 مباراة، فاز في 10 مباريات وتعادل في إثنتين، وبهذه النتائج يتصدر الهلال جدول ترتيب دوري المحترفين وبفارق ستة نقاط عن النصر صاحب الوصافة، وفوز الهلال هام للغاية، حيث أن الثلاث نقاط تقربه أكثر من لقب الموسم وتبعده عن ملاحقه الأصفر.
تشكيل الهلال المتوقع | 4-2-3-1
علي الحبسي
ياسر الشهراني – علي البليهي – ألبيرتو بوتيا – محمد البريك
سلمان الفرج – محمد كنو
سالم الدوسري – كارلوس إدواردو – أندريا كارييو
بافيتيمبي جوميز
تشكيل الحزم المتوقع | 4-2-3-1
مليك عسله
خالد البركة – سيف القشطة – أليماو – مسعود بخيت
موراليو – فارس العياف
جون باجوي – رودولفو – يوسف قلفا
محمد الصيعري
بين ماتش | مشاهدة مباراة الهلال والحزم يوتيوب | مباراة Al Hilal مباشر | Bein Match | كورة لايف | كورة اون لاين
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