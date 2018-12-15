وجه ببناء كنيسة في "أهلينا 2".. أبرز تصريحات السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية

أفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مشروعي المحروسة 1 و2، بمدينة السلام، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم وحياة كريمة للمواطن المصرى.

ويضم مشروع المحروسة (1) 3168 وحدة سكنية ومشروع المحروسة (2) يضم 1608 وحدة سكنية، و المشروع مقام على مساحة 50 فدانا بمدينة السلام وتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، ويضم عددا من المحال والمكاتب والوحدات الخدمية والإدارية لخدمة سكان المنطقة

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بناء كنيسة بمدينة أهلينا 2

ووجه السيسي، بتنفيذ كنيسة في مدينة أهلينا 2 الجديدة بمحافظة القاهرة، قائلا: "دا توجيه وأرجو الموضوع دا ميفتناش تانى.. دا أمر علشان نحققه" وذلك خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية.

"الشغل البلدي" يتلف مستقبل أولادنا

وأكد الرئيس السيسي، أن هناك تلوثات ببحيرة المنزلة تؤدى لإتلاف الحياة المائية الموجودة بها من أسماك وغيره، بالإضافة لتلوثات بحيرة التمساح التى تغير البيئة المائية.

وأضاف خلال كلمته بفعاليات افتتاح عدد من المشروعات بمجالى المياه والإسكان الاجتماعى: "لما بنعمل مشروعات بتكون متكاملة مع بعضها البعض، وليس فقط معالجة مياه وتحليتها، بل نحافظ على البيئة ونعمل شروط صحية وحقيقية وخاصة لبحيرة مثل بحيرة المنزلة".

اللى بيتعمل فى مصر غير مسبوق

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن المشروعات القومية متكاملة وتهدف إلى البناء وإفادة الجميع، ولا تؤذى أى فئة، قائلا:" اللي بيتعمل فى مصر غير مسبوق وبه كرم كبير من ربنا"، مُشيرًا إلى أن مشروعات تحلية المياه تهدف إلى الحفاظ على البيئة، وأن بحيرة المنزلة يصب بها 12 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحى، موضحًا ضرورة حمايتها للحفاظ على الثروة السمكية.

الشقق السكنية كاملة المرافق لا توجد إلا في مصر

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعرض فيلم يوضح للمواطنين شكل ومخاطر البناء بشكل عشوائي بعيدًا عن تخطيط الدولة، مستنكرًا شكل وبيئة المناطق الخطرة التي يسكن بها البعض من المواطنين.

وأضاف "السيسي"، في كلمته خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية في مجالات المياه والإسكان الاجتماعي، "والله ما حد ادى المواطنين شقق سكنية كاملة المرافق في العالم كله إلا مصر".