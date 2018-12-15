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ناشطات عاريات الصدور يقتحمن تظاهرات السترات الصفراء بباريس (صور)

السبت 15/ديسمبر/2018 - 02:03 م
ناشطات عاريات الصدور يقتحمن تظاهرات السترات الصفراء بباريس (صور)
ناشطات
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وكالات
 
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لم تقتصر مظاهرات العاصمة الفرنسية، يوم السبت، على محتجي السترات الصفر، إذ خرجت عدد من الناشطات بصدور عارية إلى الشارع، وبرموز معروفة في تاريخ البلاد.

 

وبحسب ما نقلت صحيفة "لونوفيل أوبسيرفاتور" الفرنسية، فإن النساء اللاتي خرجن مرتديات لأردية حمراء لا تستر صدورهن، لا ينتمين إلى حركة فيمن النسوية الشهيرة.

 

وبثت رويترز لقطات فيديو للنساء الخمس الذين ارتدين معاطف خفيفة وحمراء تشبه تمثال المرأة ماريان التي ترمز إلى الجمهورية الفرنسية.

 

ويذكّر مظهر المحتجات الفرنسيات باللوحة الشهيرة لأوجين دي لاكروا المعروفة بـ"الحرية تقود الشعب"  وتظهر فيها سيدة عارية الصدر وهي تقود المشاركين في الثورة الفرنسية.

 

ناشطات عاريات الصدور يقتحمن تظاهرات السترات الصفراء بباريس (صور)
ناشطات عاريات الصدور يقتحمن تظاهرات السترات الصفراء بباريس (صور)
ناشطات عاريات الصدور يقتحمن تظاهرات السترات الصفراء بباريس (صور)
ناشطات عاريات الصدور يقتحمن تظاهرات السترات الصفراء بباريس (صور)
المزيد عن: ناشطات عاريات الصدور فرنسا تظاهرات السترات الصفراء باريس السترات الصفراء احتجاجات باريس
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