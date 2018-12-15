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مباراة المصرى اليوم فى الكونفدرالية مباشر .. بث مباشر مباراة المصرى الان .. مشاهدة مباراة النادي المصري البورسعيدي اليوم

السبت 15/ديسمبر/2018 - 12:55 م
مباراة المصرى اليوم فى الكونفدرالية مباشر .. بث مباشر مباراة المصرى الان .. مشاهدة مباراة النادي المصري البورسعيدي اليوم
المصري وساليتاس
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عمرو عادل
 
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يواجه فريق المصرى البورسعيدى، نظيره ساليتاس بطل بوركينا فاسو، فى الرابعة والنصف عصر اليوم السبت، على استاد بورسعيد، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
مباراة المصرى اليوم فى الكونفدرالية مباشر .. بث مباشر مباراة المصرى الان .. مشاهدة مباراة النادي المصري البورسعيدي اليوم
ويدخل المصرى اللقاء فى ظروف عصيبة للغاية، فى ظل تراجع ترتيب الفريق بجدول الدورى المصرى، وخروجه من كأس مصر على يد الجزيرة مطروح، فى مفاجأة مدوية.

من جهته، طالب الجهاز الفنى للفريق البورسعيدى، بقيادة مصطفى يونس، اللاعبين، بضرورة التركيز فى اللقاء من أجل تحقيق فوز كبير على بطل بوركينا فاسو، وإغلاق الصفحة المحلية مُؤقتًا، من أجل السعى إلى الفوز ببطولة إفريقيا، وإسعاد الجماهير البورسعيدية.
مباراة المصرى اليوم فى الكونفدرالية مباشر .. بث مباشر مباراة المصرى الان .. مشاهدة مباراة النادي المصري البورسعيدي اليوم
كان المصرى البورسعيدى، قد خرج من النسخة الماضية من الكونفدرالية، من الدور نصف النهائى، على يد فيتا كلوب بطل الكونغو، بعد التعادل فى بورسعيد سلبيًا، والهزيمة فى الكونغو برباعية نظيفة.
مباراة المصرى اليوم فى الكونفدرالية مباشر .. بث مباشر مباراة المصرى الان .. مشاهدة مباراة النادي المصري البورسعيدي اليوم
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