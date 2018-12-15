سعر الدولار اليوم السبت 15-12-2018 في البنوك المصرية والسوق السوداء والعملة تستقر في البنك الأهلى - تعاملات الظهيرة

استقر سعر صرف الدولار في البنوك المحلية الحكومة منها والخاصة والسوق السوداء اليوم السبت 15-12-2018 خلال فترة تعاملات الظهيرة ، حيث سجل سعر صرف الدولار في البنك المركزى المصري وهو البنك الوحيد الممثل للسيلسة النقدية في مصر نحو نحو 17.85 جنيه للشراء، 17.97 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار في البنك الاهلى المصري نحو 17.78 جنيه للشراء و 17.88 جنيه للبيع وجاءت اسعار الدولار في بقية البنوك العاملة في مصر على النحو التالي:





سعر الدولار في السوق السوداء





استقر سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم السبت بداية تعاملات الاسبوع نحو 17.90 جنيها ، وبذلك يواصل سعر الدولار استقراره في السوق السوداء الذي شهده خلال تعاملات الاسبوعين الماضيين.

اعلى سعر لشراء الدولار





واصل سعر الدولار استقراره في البنوك العاملة في مصر اليوم السبت 15-12-2018 حيث سجل اعلى سعر للسراء من خلال مصرف ابو ظبي الاسلامى بنحو 17.79 جنيها ، بينما سجل اقل سعر للبيع من خلال البنك الاهلى نحو 17.88 جنيها.





سعر الدولار فى بنك مصر





17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية





17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.86 جنيه للشراء 17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك القاهرة





17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار العالمي





ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأمريكية والعالمية اليوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي، مع تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل حاليا بالأسواق المالية بخاصة مع تصاعد المخاوف بشأن احتمالات دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة من التراجع خلال الفترة المقبلة.

مؤشر الدولار في الاسواق العالمية

وارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.5 % إلى مستوى 97.09 نقطة ، حيث مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 96.56 نقطة وسجل أدنى مستوى عند 96.55 نقطة، وحقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بحوالي 0.1% ، بعد صعود الدولار الأمريكي مقابل اليورو عقب تصريحات ماريو دراغى محافظ المركزي الأوروبي.

البيانات الاقتصادية العالمية

ويترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم عددا من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة لعل أهم تلك البيانات عن مبيعات التجزئة الشهرية ،والتي تعد أحد أهم مؤشرات قياسي الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.





سعر الدولار اليوم السبت 15-12-2018 في البنوك المصرية والسوق السوداء والعملة تستقر في البنك الأهلى - تعاملات الظهيرة



