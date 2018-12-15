الآن مباشر: مشاهدة مباراة المصري وساليتاس بث مباشر يلا شوت Al-Masry كورة ستار كورة أون لاين في الكونفدرالية اليوم

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آخر إستعدادات ساليِتاس لملاقاة المصري البورسعيدي السبت في كأس الإتحاد الأفريقي: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة المصري وساليِتاس

مباراة المصري وساليِتاس بث مباشر، حيث يدخل فريق ساليِتاس مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق المصري البورسعيدي، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز الرابع في جدول ترتيب بطولة دوري بوركينا فاسو في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 22 نقطة بعدما خاض 12 جولة من بطولة دوري بوركينا فاسو.

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آخر استعدادات المصري البورسعيدي لمُباراة ساليِتاس السبت في كأس الإتحاد الأفريقي: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة المصري البورسعيدي ضد ساليِتاس السبت 15/12/2018 نهائي كأس الإِتحاد الأفريقيِ

تابع لايف مباراة المصري وساليِتاس مباشر، حيث يدخل فريق المصري البورسعيدي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق ساليِتاس، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 17 نقطة بعدما خاض 14 جولة من بطولة الدوري المصري الممتاز.وفي أول 14 جولة خاضها فريق المصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، نجح فريق المصري البورسعيدي في تحقيق الانتصار في 3 مباريات، وفي مقابل ذلك تعرض فريق المصري البورسعيدي إلى الخسارة في 3 مباريات أخرى، كما سقط فريق المصري البورسعيدي في فخ التعادل في 8 مباريات.

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روابط مباراة المصري يوتيوب بث مباشر ،ومن الناحية التهديفية في أول 14 جولة خاضها فريق المصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، نجح فريق المصري البورسعيدي في تسجيل 16 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الزمالك 18 هدفاً.وكان فريق المصري البورسعيدي قد شارك في النسخة الماضية من بطولة كأس الإتحاد الأفريقي في العام الحالي 2018، حيث نجح في الوصول إلى الدور النصف النهائي من عمر البطولة، إلا أنه خسر اللقب في نهاية المطاف على يد فريق فيتا كلوب الكونغولي.