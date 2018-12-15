بريطانيا تحذر الاتحاد الأوروبى من "بريكست" دون اتفاق

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، اليوم السبت، إنّ البرلمان البريطاني قد يدعم اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي، إذا حصل البرلمانيون على مزيد من الضمانات من الاتحاد الأوروبي، لكنه حذر من إمكانية خروج دون اتفاق لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأرجأت ماي، التصويت على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد اعترافها بأنها ستعاني من هزيمة حادة بسبب المخاوف من "الدعم" لتسوية الطلاق.

وقال هانت لراديو هيئة الاذاعة البريطانية بي.بي.سي "عندما يهدأ الموقف فان الطريقة الوحيدة لتمريره في مجلس العموم هي الحصول على نسخة من الاتفاق الذي تفاوضت عليه الحكومة".