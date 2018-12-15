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"ديربي" ناري بين يوفنتوس وتورينو .. وإنتر يستضيف أودينيزي

السبت 15/ديسمبر/2018 - 12:50 م
ديربي ناري بين يوفنتوس وتورينو .. وإنتر يستضيف أودينيزي
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ينتظر فريق تورينو ضيفه يوفنتوس، اليوم السبت، في "ديربي" مدينة تورينو، بعدما تعرض متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم للإحراج، ولكنه لم يتعرض لأي ضرر في دوري أبطال أوروبا.

وكان يوفنتوس ضمن تأهله إلى دور 16 بدوري أبطال أوروبا، وظل متصدراً للمجموعة رغم خسارته 1-2 أمام فريق يانغ بويز السويسري، في الوقت الذي خسر فيه مانشستر يونايتد 1-2 أمام فالنسيا ليظل في المركز الثاني.

ومع ذلك، أكدت إحصائيات المباراة ميل بطل الدوري الإيطالي لتحقيق نتائج ضئيلة رغم مجهوداته.

واستطاع يوفنتوس أن يسجل هدف حفظ ماء الوجه عندما شارك باولو ديبالا، في الوقت الذي أهدر فيه كريستيانو رونالدو العديد من الفرص من أصل 14 فرصة على المرمى، وهي نفس نسبة التحويل 14-1 التي حدثت في مباراة الفريق الأخيرة التي تمكن خلالها من الفوز بصعوبة على إنتر ميلان 1-0.

وقال المدير الفني للفريق، ماسيمليانو أليغري: "افتقدنا إلى الدقة والهدوء أمام المرمى، رغم أن ردة فعلنا كانت جيدة، كان لدينا مهمتين، التأهل من المجموعة وإنهائها في الصدارة، حققنا المهمتين ونحن نستحق هذا، والآن نركز في ديربي مدينة تورينو".

ويحل نابولي الثاني على كالياري في جزيرة سردينيا، باحثاً عن تضميد جراح خروجه الباكر من المسابقة القارية وذلك لخسارته أمام ليفربول الإنحليزي 0-1 خارج ملعبه، علماً بأن مباراة قوية ضد مضيفه إنتر ميلان تنتظره بعد أسبوعين.

في المقابل، يجد إنتر نفسه في أزمة بعدما استهل شهر نوفمبر بسبعة انتصارات متتالية، لكن فريق المدرب لوتشانو سباليتي فاز مرة يتيمة في آخر أربع مباريات في الدوري الإيطالي، ليبتعد كثيراً عن الصدارة، وودع المسابقة القارية الأولى بعد تعادله مع آيندهوفن الهولندي 1-1.

وسيلاقي إنتر فريق أودينيزي اليوم السبت على ملعب جوزيبي ميانزا.

وتأثر الفريق لغياب لاعب وسطه البلجيكي المشاكس راديا ناينغولان لإصابته بكاحله، فيما غاب زميله الأوروغوياني ماتياس فيسينو في المباريات الأخيرة.

ويبدو مستقبل سباليتي محل شك أيضاً، وذلك بعد تعيين الرئيس التنفيذي السابق ليوفنتوس جوزيبي ماروتا مديراً عاماً للنادي الخميس الماضي.

وعمل ماروتا سابقا مع أنتونيو كونتي الذي قاد يوفنتوس إلى ثلاثة ألقاب في الدوري.

وتبدو الضغوط مرتفعة أيضاً على مدرب روما، أوزيبيو دي فرانشيسكو، الفائز مرة وحيدة في آخر تسع مباريات في الدوري.

وقبل زيارته المقبلة إلى يوفنتوس، يقبع فريق العاصمة في مركز ثامن مخيب، لذا سيكون فوزه على ضيفه جنوى الخامس عشر محطة ضرورية بحال أراد المنافسة على المراكز الأوروبية.

وتعرض روما لصفعة معنوية الأسبوع الماضي عندما أهدر تقدمه بهدفين على كالياري المنقوص لاعبين، لينهي المباراة متعادلاً 2-2 في الدقائق الأخيرة.
ويسافر ميلان الرابع إلى أرض بولونيا الثامن عشر الثلاثاء، محاولاً الضغط على جاره إنتر الذي يتقدمه بثلاث نقاط، فيما يحل لاتسيو الخامس على أتالانتا.

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