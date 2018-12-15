يلا شوت يوتيوب .. مشاهدة مباراة المصرى البورسعيدي اليوم مباشر بدون تقطيع | مشاهدة مباراة المصري وساليتاس اليوم مباشر

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القنوات الناقلة لمباراة المصري وساليتاس في كأس الإتحاد الأفريقي السبت: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة المصري البورسعيدي

بث مباشر مباراة المصري البورسعيدي ضد ساليِتاس في كأس الإتحاد الأفريقي، حيث تُذاع المباراة في كأس الإتحاد الأفريقي في يوم السبت عبر شبكة قنوات أون سبورت المصرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات الأندية المصرية في الأدوار التمهيدية لبطولة كأس الإتحاد الأفريقي. حيث تُذاع مباراة المصري وساليِتاس على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة ON SPORT 1HD، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.





موعد مباراة المصري وساليِتاس السبت في كأس الإتحاد الأفريقي: والقنوات الناقلة لمُباراة المصري البورسعيدي ضد ساليِتاس بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة المصري وساليِتاس في كأس الإتحاد الأفريقي بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة المصري وساليِتاس في كأس الإتحاد الأفريقي في يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2018، على أرضية ملعب بورسعيد بمُحافظة بورسعيد على الأراضي المصرية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم السبت، في تمام الساعة:





الخامسة والنصف مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

السادسة والنصف مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

الرابعة والنصف عصراً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.