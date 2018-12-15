استبعاد "بيل" من قائمة ريال مدريد أمام رايو فاليكانو

أعلن الأرجنتيني سانتياجو سولاري، مدرب ريال مدريد، القائمة التي سيخوض بها مواجهة رايو فاليكانو مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 بالليجا.





وغاب عن القائمة اللاعب الويلزي الدولي جاريث بيل، والذي تعرض لإصابة في المباراة الأخيرة أمام سسكا موسكو، بدوري الأبطال بينما تواجد بها سيرجيو راموس، بعدما غاب عن مواجهة الفريق الروسي.





وجاءت القائمة كالتالي:





حراسة المرمى: نافاس، كورتوا، كاسيا.





الدفاع: كارفخال، فاييخو، راموس، فاران، مارسيلو، أودريوزولا.





الوسط: كروس، مودريتش، فالفيردي، يورينتي، إيسكو، أسينسيو، سيبايوس.





الهجوم: بنزيما، فاسكيز، فينيسيوس جونيور.



