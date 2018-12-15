السيسي: "والله اللي بيحصل في مصر غير مسبوق"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة عندما تنفذ مشروعا يكون متكامل، وملتزم بالمعايير الصحية، ويحافظ على البيئة.





وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية، إلى أن مسئولي وزارة الري، والزراعة، والمحافظين يجب أن يعلموا أن مشروعات تطوير البحيرات مشروعات قومية، وليس الهدف منها إلحاق الأذية بالمزارعين، مؤكدًا أن الدولة قادرة على تنفيذ مزارع سمكية.





وأَضاف، "والله اللي بيحصل في مصر غير مسبوق وفيه كرم من ربنا"، مناشدًا المحافظين الموجودين حول بحيرة المنزلة أن يساعدوا في تطوير البحيرة.



