مباراة المصري البورسعيدي اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة المصري وساليتاس الآن | كورة ستار مباراة المصري كول كورة بث مباشر

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روابط مشاهدة ماتش المصري وساليتاس بث مباشر ،يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة المصري وساليِتاس السبت 15/12/2018 في كأس الإتحاد الأفريقي، حيث يحل فريق ساليِتاس البوركينابي ضيفاً على نظيره فريق المصري البورسعيدي في إطار منافسات ذهاب دور ال32 في بطولة كأس الإتحاد الأفريقي، وتُقام مباراة المصري وساليِتاس في يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2018، على أرضية ملعب بورسعيد بمُحافظة بورسعيد على الأراضي المصريةوتنقل مباراة المصري بث مباشر اليوم في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت الامارات العربية المتحدة.





وتُنقل مباراة المصري وساليِتاس بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال موقع الفجر الرياضي لنقل المباريات، ويدخُل فريق المصري البورسعيدي المباراة ساعياً لبداية صفحة جديدة في بطولة كأس الإتحاد الأفريقي، فيما يسعى فريق ساليِتاس لمحاولة تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل من خلال إقصاء فريق المصري البورسعيدي.وسنقدم لكم الآن في هذا التقرير موعد مباراة المصري وساليِتاس في كأس الإتحاد الأفريقي والقنوات الناقلة للمباراة وأيضاً آخر استعدادات الفريقين قبل المباراة المرتقبة بينهما يوم السبت.