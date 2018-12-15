ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ضبط هارب من 30 سنة سجن وبحوزته 33 ألف قرص مخدر بالهرم

السبت 15/ديسمبر/2018 - 12:43 م
ضبط هارب من 30 سنة سجن وبحوزته 33 ألف قرص مخدر بالهرم
طباعة
Advertisements
هبة عبد الحفيظ
 
Advertisements

تمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة، من ضبط هارب من 30 سنة سجن وبحوزته 33 ألف قرص مخدر ومستندات حكومية مزورة.

 

أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة قيام "وجدي. س.ع"، 37، حاصل على دبلوم، مُقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، والمطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا "تزوير – سرقة بالإكراه" بالسجن 30 سنة بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المستندات الرسمية وترويجها على عملائه في مقابل مبالغ مالية.

 

وعقب تقنين الإجراءات قام قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة باستهداف المتهم وأمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته ( 33 ألف قرص مخدر، مبلغ مالي 170 ألف جنيه) وكذا مجموعة مستندات مزورة (شهادات إتمام المرحلة الثانوية الصناعية- رخص قيادة وتسيير - شهادات ميلاد- عقود إيجار- شهادات بيانات مركبات- جهاز كمبيوتر محمل عليه نسخ من تلك المستندات)، وبمواجهته اعترف بقيامه بتزوير المستندات المشار إليها، وحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه الإجرامي.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

المزيد عن: مخدر حوادث الفجر تزوير الهرم القبض
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
كأس العالم للأندية 2018
كاشيما انتلركاشيما انتلرز - اليابان
-
x
15:00
-
ديبورتيفو جوادالاخارا - المكسيك
الترجي الرياضي - تونس
-
x
18:30
-
العين - الإمارات
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
-
x
-
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
-
x
-
بيرنلي
كريستال بالاس
-
x
-
ليستر سيتي
واتفورد
-
x
-
كارديف سيتي
وولفرهامبتون
-
x
-
بورنموث
هيديرسفيلد تاون
-
x
-
نيوكاسل يونايتد
فولهام
-
x
-
وست هام يونايتد
الدوري الإسباني
خيتافي
-
x
14:00
-
ريال سوسييداد
بلد الوليد
-
x
17:15
-
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
-
x
19:30
-
رايو فاليكانو
إيبار
-
x
21:45
-
فالنسيا
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
19:00
-
أودينيزي
تورينو
-
x
21:30
-
يوفنتوس
الدوري الألماني
هانوفر 96
-
x
16:30
-
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
19:30
-
فيردر بريمن
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
14:05
-
الحزم
الأهلي
-
x
17:25
-
الشباب
الدوري التركي
قونيا سبور
-
x
15:00
-
قاسم باشا
إسطنبول باشاك شهير
-
x
18:00
-
جالطة سراي
دوري أبطال أفريقيا 2019
شبيبة الساورة - الجزائر
-
x
18:45
-
إتحاد طنجة - المغرب
الملعب المالي - مالي
-
x
19:00
-
أسيك ميموزا - ساحل العاج
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
جراف دي داكار - السنغال
اورلاندو بيراتس - جنوب أفريقيا
-
x
20:15
-
افريقيا ستارز - ناميبيا
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الأهلي طرابلس - ليبيا
-
x
15:00
-
نيو ستار دي دوالا - الكاميرون
غرين إيجليز - زامبيا
-
x
15:00
-
نصر حسين داي - الجزائر
المصري البورسعيدي - مصر
-
x
16:30
-
ساليماتا - بوركينا فاسو
إتحاد بلعباس - الجزائر
-
x
17:00
-
إينوجو رينجرز - نيجيريا
النجم الساحلي - تونس
-
x
17:00
-
إستاد أبيدجان - ساحل العاج
نهضة بركان - المغرب
-
x
18:00
-
الاتحاد - ليبيا
هلال الأبيض - السودان
-
x
18:00
-
موكورا سبور - رواندا
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
19:00
-
غرين بوفالوس - زامبيا
الزمالك - مصر
-
x
19:00
-
كوتون تشاد - تشاد