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الفيفا يحتفي بالبوليفي إسكوبار بعد تحقيق "المستحيل"

السبت 15/ديسمبر/2018 - 12:41 م
الفيفا يحتفي بالبوليفي إسكوبار بعد تحقيق المستحيل
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وكالات
 
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أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالباراجوياني - البوليفي بابلو إسكوبار، لاعب فريق ذا سترونجست، بوصفه أول لاعب في البلد اللاتيني يتجاوز حاجز الـ200 هدف مع فريق واحد في تاريخ كرة القدم ببوليفيا.

وأبرز "فيفا" على موقعه الإلكتروني أنه كان يبدو "مستحيلاً" أن يحقق اللاعب الدولي في أعوامه الـ40 هذا الرقم القياسي، بعد وقت قليل من إعلان اعتزاله مع ختام الدوري البوليفي الأسبوع الجاري.

وأتم إسكوبار الـ201 هدف عندما سجل 4 أهداف في الجولة الماضية بمرحلة إياب الدوري (كلاوسورا)، حيث فاز فريقه على سبورت بويز بستة أهداف نظيفة، ليتجاوز بذلك اللاعب المعتزل فرناندو ساليناس الذي سجل 198 هدفا مع فريق بوليفار في لاباز.

كان مهاجم ذا سترونجست قد أعلن في نهاية نوفمبر الماضي اعتزاله كلاعب ومن المتوقع أن يتولى تدريب فريقه بعد عقدين من المشاركة في المباريات التي حقق خلالها أرقاما قياسية.

يذكر أن إسكوبار بدأ احتراف كرة القدم في عام 1999 مع أوليمبيا في مسقط رأسه بباراجواي ليلعب بعد ذلك في أندية بالأرجنتين وبوليفيا والبرازيل، ومنذ عام 2011 انضم إلى ذا سترونجست، فضلا عن لعبه دوليا مع منتخب بوليفيا بعد حصوله على الجنسية.

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