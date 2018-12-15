الرئيس الباكستاني يغادر جدة

غادر الرئيس الباكستاني الدكتور عارف الرحمن علوي، صباح اليوم السبت، مدينة جدة.

وكان في وداع الرئيس الباكستاني بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير سعود بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبد الله بن ظافر، وعددٌ من المسؤولين.

وكان الرئيس الباكستاني وصل السعودية الأربعاء الماضي، ونقلت صحف باكستانية عن مكتبه الإعلامي أنه قدم إلى السعودية لأداء العمرة.