المشدد 10 سنوات لبائعة خضار متهمة بالاتجار في الترامادول بالهرم

عاقبت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد نصر، بائعة خضار بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمها 100 ألف جنيه، لاتهامها بالاتجار في المواد المخدرة "الترامادول" بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة.

وكان المستشار شريف توفيق أحال القضية رقم 34891 لسنة 2018 جنايات الهرم، المتهم فيها إحسان فريد سليمان وشهرتها "أم مندي" 34 سنة، لأنها في يوم 5 يونيه 2018 بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة أحرزت بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "ترامادول" في غير الأحوال المصرح به قانونا.