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الرئيس الفلسطيني يجري اتصالات لوقف التصعيد الإسرائيلي الأخير

السبت 15/ديسمبر/2018 - 12:40 م
الرئيس الفلسطيني يجري اتصالات لوقف التصعيد الإسرائيلي الأخير
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رحاب منيعم
 
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قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، إن الرئيس محمود عباس يقوم باتصالات محلية واقليمية ودولية لوقف التصعيد الإسرائيلي على شعبنا.

وأضاف الشيخ في تصريحات لتلفزيون فلسطين، اليوم السبت، أن عباس أعطى تعليماته المباشرة لإعادة بناء منزل عائلة أبو حميد في مخيم الأمعري فورا، الذي فجرته قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم.

وأكد أن القيادة تتابع بالتفصيل الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وموقف القيادة الفلسطينية لن يتغير حيال الجرائم الإسرائيلية، مبينا أن حكومة نتنياهو تسعى لتكريس الاحتلال الإسرائيلي على الأرض، ويواصل استهدافه المباشر لموقف الرئيس.

وأشار الشيخ إلى أن الرئيس عباس سيغادر غدا لعقد اجتماع مع ملك الأردن عبد الله الثاني لبحث العدوان الإسرائيلي ضد شعبنا.

المزيد عن: حركة فتح الرئيس الفلسطيني التصعيد الاسرائيلي
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