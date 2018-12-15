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كورة ستار .. مشاهدة مباراة المصري وساليماتا مباشر| مباراة Al Masry Club vs Salimata مباشر في الكونفدرالي الافريقية اليوم

السبت 15/ديسمبر/2018 - 12:37 م
كورة ستار .. مشاهدة مباراة المصري وساليماتا مباشر| مباراة Al Masry Club vs Salimata مباشر في الكونفدرالي الافريقية اليوم
المصري وساليماتا
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عمرو عادل
 
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كورة ستار .. مشاهدة مباراة المصري وساليماتا مباشر| مباراة Al Masry Club vs Salimata مباشر في الكونفدرالي الافريقية اليوم
مشاهدة مباراة المصرى وساليماتا بث مباشر اليوم 15-12-2018 في بطولة الكونفدرالية الافريقية، البث الحي المباشر يلا شوت مشاهدة مباريات اليوم اون لاين نقل مباشر مباراة المصرى مع ساليماتا بدون تقطيع، حيث ينقل لكم موقع كورة اون مشاهدة مباراة المصرى وساليماتا بث مباشر لايف اليوم في منافسات الكونفدرالية الافريقية.

مباراة المصرى وساليماتا بث مباشر اليوم اون لاين فى بطولة دورى ابطال افريقيا, البث المباشر مشاهده مباريات المصرى مع ساليماتا, نقل مباشر يوتيوب 15-12-2018 كورة اون لقاء اليوم حيث من مقرر ان يحل نادى ساليماتا ضيفا علي المصرى البورسعيدى في بطولة الكونفدرالية الافريقية حيث تقام مباراة المصرى وساليماتا ضمن مباريات الذهاب لايف، مشاهده مباراة المصرى مع ساليماتا على موقع كورة اون في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت مصر, وفي تمام الساعه السادسة والنصف مساء بتوقيت مكه مباشر.

موعد مباراة المصرى وساليماتا اليوم
بطولة الكونفدرالية الافريقية
الساعة : 17:30 بتوقيت مصر
الساعة : 18:30 بتوقيت السعودية
كورة ستار .. مشاهدة مباراة المصري وساليماتا مباشر| مباراة Al Masry Club vs Salimata مباشر في الكونفدرالي الافريقية اليوم
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