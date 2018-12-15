كورة ستار .. مشاهدة مباراة المصري وساليماتا مباشر| مباراة Al Masry Club vs Salimata مباشر في الكونفدرالي الافريقية اليوم

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موعد مباراة المصرى وساليماتا اليوم

بطولة الكونفدرالية الافريقية

الساعة : 17:30 بتوقيت مصر

الساعة : 18:30 بتوقيت السعودية