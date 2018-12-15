"الإسكان الاجتماعي في مدينتين".. التفاصيل الكاملة للمشروعات القومية التي يفتتحها "السيسي"

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددًا من المشروعات القومية، في مجالي المياه والإسكان الاجتماعي، عبر الفيديو "كونفرانس"، من الجبل الأصفر بالخانكة، ومنها مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان، ومشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة أكتوبر الجديدة، ومحطة مياه المحمودية، ومحطة مياه سوهاج الجديدة.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن المشروعات القومية التي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح مشروع الإسكان الاجتماعي، في مدينة العاشر من رمضان، بتكلفة 246 مليون جنيه، وذلك بفضل توافر جميع الخدمات والمرافق التي نفذتها وزارة الإسكان بالمدينة.

الإسكان الاجتماعي بمدينة أكتوبر الجديدة

بينما تستوعب مدينة 6 أكتوبر، أكبر قدر من السكان في مشروعات سكنية وخدمية جديدة، إذ تم تنفيذ 40,000 وحدة سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي مقدمة إلى حوالي 200,000 مواطن من الشباب ومحدودي الدخل، ويدفع المبلغ المطروح للأراضي في المدينة عن طريق دفع مقدم حجز يتراوح من 50,000 جنيه إلى 350,000 جنيه حسب مستوى الإسكان بنظام التحويل البنكي أو بشيك معتمد، وسداد باقي المبلغ عند استلام الأرض أو على أقساط سنوية تصل إلى ثلاثة سنوات.

محطة مياه المحمودية

بينما افتتح "السيسي"، عبر الفيديو "كونفرانس"، محطة مياه الشرب، المقامة على مساحة 16 فدانا بطاقة 86 ألف متر مكعب في اليوم، بتكلفة 225 مليون جنيه، شاملة الشبكات، حيث يخدم المشروع نصف مليون مواطن من أهالي مركز ومدينة المحمودية وريف وقرى مراكز الرحمانية وأبو حمص ودمنهور ورشيد.

ويتكون مشروع محطة مياه المحمودية، من محطة مياه بطول 86 ألف م3/يوم وخطوط مياه بطول 57 كم/ط الماخد وخط المياه العكرة و4 مروق وبئر توزيع ومبنى المرشحات بعدد 10 مرشحات و2 خزان أرضى وكسح الروبة وأحواض التجفيف وعنبر المياه المرشحة وتركيز الروبة والمحولات والتوليد والورشة والموقع العام والسور الخارجي، وكان العمل قد توقف بالمشروع لأكثر من 5 سنوات بسبب نقص التمويل.

محطة مياه سوهاج الجديدة

أما محطة مياه سوهاج الجديدة ذات سعة إجمالية 70000 م3/ يوم، وتم تنفيذ المرحلة الأولى بسعة 35000 م3/يوم، على أن تخدم هذه المحطة المدينة والتوسعات الشمالية لها وجامعة سوهاج الجديدة، حيث أن الجامعة تستهلك ما يزيد عن 3000متر مكعب /يوم.