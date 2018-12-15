بسبب "مخلفات".. نشوب حريق هائل داخل عقار في الإسكندرية‎

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، من إخماد حريق داخل عقار بمنطقة محطة مصر، ولم يسفر عن أي إصابات.





وتعود الواقعة، عندما تلقت إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار بمنطقة محطة مصر، وانبعثات أدخنة كثيفة منه.





وعلى الفور انتقل قوات الحماية المدنية والتي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة عليه، وتم إخماده دون أي إصابات.



