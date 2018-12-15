السيسي يعترض حديث مدير إدارة المياه.. والوزير يرد

قال اللواء عاصم عبدالله شكر، مدير إدارة المياه، إن الهيئة الهندسية ستنتهي من تنفيذ 56 محطة معالجة مياه بنهاية 2020، و54 محطة تحلية لإنتاج مياه الشرب بطاقة إنتاجية مليار متر مكعب سنويا.





وقاطع الرئيس السيسي مدير إدارة المياه، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية، مخاطبًا اللواء كامل الوزير: "يا كامل مش قولنا المحطات دي 30 يونيو 2020"، فرد "الوزير: "30 يونيو 2020".



