السيسي يعترض حديث مدير إدارة المياه.. والوزير يرد
السبت 15/ديسمبر/2018 - 12:37 م
هدى عبدالرازق
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قال اللواء عاصم عبدالله شكر، مدير إدارة المياه، إن الهيئة الهندسية ستنتهي من تنفيذ 56 محطة معالجة مياه بنهاية 2020، و54 محطة تحلية لإنتاج مياه الشرب بطاقة إنتاجية مليار متر مكعب سنويا.
وقاطع الرئيس السيسي مدير إدارة المياه، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية، مخاطبًا اللواء كامل الوزير: "يا كامل مش قولنا المحطات دي 30 يونيو 2020"، فرد "الوزير: "30 يونيو 2020".
وافتتح اليوم السبت الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من المشروعات القومية في مجال المياه والإسكان الاجتماعي، ومعالجة مياه الصرف الصحي، بحضور عدد من الوزراء، والمسئولين.
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