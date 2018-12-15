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منح الدكتوراة الفخرية لسيدة الأعمال المغربية منار جازولي

السبت 15/ديسمبر/2018 - 12:35 م
منح الدكتوراة الفخرية لسيدة الأعمال المغربية منار جازولي
منار جازولي
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 منح  المركز المصري للسلام العالمي  الدكتوراة الفخرية لسيدة الاعمال المغربية منار جازولي لقيامها بجهود كبيرة من خلال عيادات “أم جي الطبية ” التي قامت بتنفيذ ” مبادرة لعلاج غير القادرين ”  وتعد إحدي المبادرات التي ترعاها وتهدف الي المساهمة في تنمية المجتمعات المحلية بالكشف المجاني وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللا زمة للمرضي المترددين علي العيادات.

 

 وقالت ” منار جازولي ”  أننا نقوم بتنفيذ عدة برامج توعوية في أفرع الصحة العامة منها نشر الوعي الصحي حول السلوكيات الخاطئة التي يمارسها المواطن مما تكون سببا رئيسيا في إصابتة بالعديد من الأمراض  وترسيخ ثقافة  الوقاية خير من العلاج . بمشاركة وتحت إشراف أستشاريين ومتخصصين وأساتذة جامعات وأطباء مما ساهم في إنجاح المبادرة التي بدأت  نوفمبر الماضي.

 

 واضافت منار   جازولي ” أننا نعمل علي برامج تساهم في عملية التنمية المجتمعية بشكل كامل وترعاها ” عيادات أم جي الطبية ” و تسعي لخلق شراكة بين مؤسسات مصرية وأخري مغربية .

 

من ناحية اخري وبحضور نجوم المجتمع في مصر ووسائل الأعلام  وبعض المهتمين بالقضايا الأجتماعية قامت الدكتورة ” منار جازولي ”   بتكريم بعض الأطباء والأستشاريين والخبراء والمستشارين القانونيين الذين تعاونوا مع عيادات أم جي الطبية مؤخرا في مبادرة الكشف المجاني لغير القادرين

 

 وأكدت في كلمة لها في حفل التكريم علي  جهود بعض الأطباء في إنجاح المبادرة التي ترعاها ويشرف عليها نخبة من الخبراء والمتخصصيين

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