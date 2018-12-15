"الداخلية": قافلة للكشف الطبي واستخراج مصدرات الأحوال المدنية لنزلاء دور المسنين ورعاية الأيتام (صور)

وجه وزير الداخلية، قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على نزلاء دور المسنين ورعاية الأيتام وتدعيمها بمأمورية لقطاع الأحوال المدنية لاستخراج مصدرات الأحوال المدنية.





وقام قطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بإيفاد مأمورية قانونية وفنية لاستخراج مصدرات الأحوال المدنية لنزلاء دور "الصفا والمروة، زمزم لرعاية الأيتام والمسنين"، ودور "أولادي بنين، وأولادي صغار الأيتام"، والتي استمرت أعمالها خلال يومي 5، 8 ديسمبر الجاري، حيث تم تجديد واستخراج (35) بطاقة رقم قومي للنزلاء.

ولاقت تلك المبادرة الإنسانية قبولًا واستحسانًا من قِبل نزلاء تلك الدور، الذين أثنوا على حرص وزراة الداخلية بالمشاركة المجتمعية، ومراعاةً للبعد الإنساني والاجتماعي لديهم.

ويأتى ذلك ف إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديدم الخدمات الجماهيرية، خاصة كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.