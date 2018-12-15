وزيرة البيئة تلتقي الرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع خافير مانزانارس الرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر لمناقشة الخطوات الخاصة بالمشروع المصري المقدم للصندوق في إطار وضع الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية المنعقد ببولندا.



