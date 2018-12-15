اتفرج Man City| بث مباشر مباراة مان سيتي وايفرتون اليوم| يلا شوت

بث مباشر مباراة مان سيتي وايفرتون اليوم

يسعى فريق مانشستر سيتي إلى الارتقاء لصدارة الدوري الإنجليزي عندما يواجه نظيره ايفرتون اليوم السبت 15-12-2018 في إطار الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الانجليزي.

بث مباشر مباراة مان سيتي وايفرتون اليوم

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وايفرتون على ملعب الاتحاد وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

بث مباشر مباراة مان سيتي وايفرتون اليوم

موعد مباراة مانشستر سيتي وايفرتون

بث مباشر مباراة مان سيتي وايفرتون اليوم

3:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

2:30 مساءاً بتوقيت مصر .

2:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

2:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

2:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

2:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

3:30 مساءاً بتوقيت العراق .

2:30 مساءاً بتوقيت السودان .

3:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

2:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

1:30 مساءاً بتوقيت تونس .

1:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

1:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

4:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

بث مباشر مباراة مان سيتي وايفرتون اليوم

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وايفرتون

بث مباشر مباراة مان سيتي وايفرتون اليوم

ستنقل قناة قناة بي إن سبورت 2 الرياضية مباراة مانشستر سيتي مع إيفرتون عبر البث المباشر والحي فيما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وايفرتون مجانا على الدستور لايف.





ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 41 نقطة أما إيفرتون في المركز السابع برصيد 26 نقطة.





اليوم بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وايفرتون



