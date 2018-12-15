فوائد الشاي الأخضر للبشرة.. تعرفي عليها

للشاي الأخضر العديد من الفوائد التي يجب عليك معرفتها لعلاج مشاكل البشرة فليس فقط يمكنك تناوله كمشروب لتحسين الدورة الدموية والتخسيس وإنما لها العديد من الفوائد:-





الشاي الأخضر لمكافحة البشرة الباهتة

للشاي الأخضر مفعول السحر على البشرة. وتعرف النساء الآسيويات هذا جيدا، وبشرتهن الجميلة هي نتيجة لاستهلاكهن الشاي الأخضر بشكل كبير. للاستفادة من فوائد الشاي الاخضر للبشرة، وإزالة السموم التي تجعل البشرة تبدو باهتة، اشربي ثلاثة أكواب في اليوم ولكن ليس أكثر من ذلك لأن الكافيين يمنع امتصاص الحديد.





الشاي الأخضر لمكافحة التجاعيد

الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة (فيتامينات C و E والزنك والسيلينيوم...).

وإذا تم وضعه على الوجه فهو يشد البشرة.

يمكنك استخدامه على شكل قناع مصنوع منزليا، للاستفادة من فوائد الشاي الاخضر للبشرة.





الشاي الأخضر لمكافحة الهالات السوداء

يحفز الشاي الأخضر منطقة محيط العينين ويخفف احتقانها وينشطها.





يمكنك استخدامه ككمادات من الشاي الأخضر لتخفيف احتقان جيوب العينين: ا

اغمسي كيس من الشاي الأخضر لمدة 3-5 دقائق في 250 مل من المياه المعدنية ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ساعة.

صبي بضع قطرات من المنقوع على قطعتين من القطن وضعيها على عينيك لمدة 10 دقائق.





يمكنك أيضا تخفيف الهالات الداكنة عن طريق وضع الشاي الأخضر البارد على عينيك.





قناع مرطب من الشاي الأخضر

اخلطي ملعقة صغيرة من الطين الأبيض وملعقة صغيرة من مسحوق الشاي الأخضر وملعقتين صغيرتين من ماء البابونج وملعقة صغيرة من زيت السمسم النباتي.





ضعي القناع على وجهك لمدة 20 دقيقة مع رش الماء من وقت لآخر لكي لا يجف.





هذا القناع يجدد ويرطب البشرة بعمق.



