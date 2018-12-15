يلا شوت كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وايفرتون بث مباشر كول كورة اون لاين

تنطلق مباراة مانشستر سيتى وايفرتون فى منافسات ذهاب الاسبوع 17 من بطولة دورى المحترفين الانجليزى يوم السبت 15 من ديسمبر فى مواجهة قوية، يستضيفها ملعب الاتحاد ونتابع من خلال التقرير الرياضى لموقع كورة اون تفاصيل ومعلومات المباراة.





يستضيف ملعب الاتحاد معقل فريق المان سيتى اللقاء الذى يجمع بين الفريقين فى منافسة خارج التوقعات لايستطيع احد معرفة الفائز بها ويرغب فريق مانشستر سيتى فى تعويض هزيمته فى الجولة الماضية وحصد النقاط للعودة من جديد لصدارة جدول البطولة حيث يتواجد السيتى فى الترتيب الثانى ويمتلك عدد 41 نقطة.





ويدخل فريق ايفرتون المباراة ويسعى الى تحقيق افضل نتيجة ايجابية امام المان سيتى للتقدم فى جدول ترتيب البطولة حيث يحتل ايفرتون المركز السابع ويمتلك عدد 24 نقطة حتى الان.





معلومات مباراة مانشستر سيتى وايفرتون

الاسبوع 17 من البريميرليج

ملعب الاتحاد

توقيت 14:30 فى القاهرة

توقيت 15:30 فى السعودية

قنوات بى ان سبورتس للرياضة





ويدخل السيتي مباراة اليوم أمام إيفرتون، بقيادة بيب جوارديولا المدير الفني، لتخطي الهزيمة الأولى له منذ إنطلاق الموسم أمام تشيلسي بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة الأخيرة.





ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق الفوز على إيفرتون وخطف النقاط الثلاث، من أجل استعادة صدارة الدوري الإنجليزي مرة أخرى، بعدما تربع ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح على قمة جدول ترتيب البريميرليج بفارق نقطة واحدة.





وخاض بطل الدوري الإنجليزي 16 مباراة حتى الآن في البريميرليج، وتمكن من الفوز في 13 مباراة، بينما تعادل مباراتين، وخسر مباراة واحدة فقط.





ويحتل السيتينيز وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة، بينما يحتل إيفرتون المركز السابع برصيد 24 نقطة.