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النيابة بـ"أحداث عنف الظاهر": المتهمون عرضوا السلم العام للخطر.. وأحرزوا أسلحة نارية

السبت 15/ديسمبر/2018 - 11:14 ص
النيابة بـأحداث عنف الظاهر: المتهمون عرضوا السلم العام للخطر.. وأحرزوا أسلحة نارية
محكمة - أرشيفية
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مروة هيكل
 
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بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين، في إعادة إجراءات محاكمتهم في "أحداث عنف الظاهر".

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وبحضور شادي سيف ممثل النيابة العامة، وسكرتارية معتز مدحت.

 

وتلا ممثل النيابة العامة، أمر إحالة المتهمين، قائلًا إنه في ليلة 15 يوليو 2013 بدائرة قسم شرطة الظاهر محافظة القاهرة انضموا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العاةم والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

 

وأضاف، أن المتهمين استعرضوا وآخرون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجني عليهم الواردة أسمائهم بالتحقيقات، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وفرض السطو عليهم بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم في مسيرة متوجهين منطقة الظاهر وشارع رمسيس وغمرة بعضهم حملوا أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص.

 

وأكد ممثل النيابة العامة، أنه قد اقترنت بالجريمة السابقة جناية قتل عمد، ذلك لأنهم في ذات المكان والزمان سالفي الذكر قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه أحمد صلاح البيومي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بأن بيتو النية على قتل من يتصادف وجوده في محيط الأحداث وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان.


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