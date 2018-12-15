أبرزها "إعادة فتح طريق الإسكندرية الصحراوي".. 5 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدة وحزينة، من بينها بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات مقاعد "الصيادلة" والنقابات الفرعية‎، الإيزيدية نادية مراد تتبرع بقيمة جائزة نوبل للسلام لبلدتها.

"الوزراء" ينشر توقعات مؤسسة فيتش حول الاقتصاد المصري

نشر المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لتوقعات مؤسسة فيتش التي أكدت أن هناك تراجعا للعجز المالي بالموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح الانفوجراف، أن العجز المالي كان في ٢٠١٧ / ٢٠١٨ ، ٩.٤٪ إنما في ٢٠١٨ / ٢٠١٩ ، انخفض إلى ٧.٨٪ ، وتوقعت فيتش أن يصل في عام ٢٠٢٢ إلى٦.٤٪ .

وكما أوضح الانفوجراف أنه تحقق فائض أولي بالموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الانفوجراف، إلى أن الفائض الأولي كان في ٢٠١٧ / ٢٠١٨ .٠.٢٪ إنما في ٢٠١٨ / ٢٠١٩ ، تزايد إلى٢.١٪، وتوقعت فيتش أن يصل في عام ٢٠٢٢ إلى ٢.٣٪.

قال الدكتور مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تقرير وكالة "فيتش العالمية" عن وضع الاقتصاد المصري، يساعد على رفع التصنيف الائتماني لمصر، ويجعل المستثر أكثر اطمئنانًا للاستثمار في مصر، بالإضافة إلى أن مصر عند الاستيراد من الخارج ستحصل على عدد من التسهيلات من الموردين في إطار تصنيف مصر الائتماني.

وأشار "الشريف"، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، إلى أن التقرير أفاد ارتفاع الحصيلة الضريبية في مصر وهو أمر متوقع في ظل العمل على رفع كفاءة منظومة التحصيل الضريبي، مع مراعاة سياسة معينة وهى كسب ثقة الممول بدل من التعامل معه كمتهرب إلى أن يثبت العكس.

ولفت إلى أن تحقيق فائض مالي أولي بقيمة 2% عند استبعاد خدمة الدين تمامًا مؤشر جيد، وإن كان مازال هناك نسبة عجز في الموازنة تصل إلى 440 مليار جنيه مصري، منوهًا بأن المؤشرات الإيجابية التي تصدر عن وضع مصر في تقارير المؤسسسات الدولية تؤكد أنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر لكانت الدولة الآن في أزمة كبيرة خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية الكبرى الموجودة في العالم، كالحرب التجارية بين الصين وأمريكا، وأزمة الأسواق الناشئة.

بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات مقاعد "الصيادلة" والنقابات الفرعية‎

بدأت قبل قليل، لجنة تلقي طلبات الترشيح للانتخابات بالنقابة العامة لصيادلة مصر، استقبال طلبات الترشيح لمقاعد النقابة العامة والنقابات الفرعية، وحتى 24 من نفس الشهر، بمقر النقابة العامة بجاردن سيتي الدور الثاني بما في ذلك أيام الإجازات بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا وآخر يوم حتى الساعة الخامسة مساء.

وكانت اللجنة قد حددت الأوراق المطلوبة للترشح وهي: صور كارنية النقابة لعام ٢٠١٨، وبطاقة الرقم، واستمارة الترشيح من النقابة، وإيصال سداد رسم الترشيح، وصورة شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، وشهادة حسن السير والسلوك من النقابة العامة، ويمكن للمرشح تقديم أوراقه بشخصة أو بتوكيل خاص منه موثق بالشهر العقاري، على أن يتم إصدار شهادات حسن السير والسلوك بدءا من يوم الخميس 13 ديسمبر الجاري حتي إنتهاء أيام تقديم طلبات الترشح، وتعطي بناء علي طلب يقدمه المرشح للشئون القانونية بعد سداد الرسوم المقرره للشهادة، وتعطي للمرشح أو من يحمل توكيل خاص موثق من الشهر العقاري أو من يفوضه المرشح بناء علي طلب موقع من رئيس لجنة تلقي الطلبات بالنقابات الفرعية و النقيب الفرعي.

الإيزيدية نادية مراد تتبرع بقيمة جائزة نوبل للسلام لبلدتها

قالت نادية مراد الإيزيدية العراقية التي تعرضت للسبي من قبل "داعش" ونالت جائزة نوبل للسلام هذا العام إنها تنوي استخدام قيمة الجائزة لبناء مستشفى لضحايا الاعتداءات الجنسية في بلدتها.

وأضافت نادية مراد أمس الجمعة أمام حشد يضم المئات بالإضافة إلى صحفيين في مسقط رأسها مدينة سنجار في شمال العراق (في إقليم كوردستان)، أنها ستبني بالمبلغ الذي حصلت عليه من جائزة نوبل للسلام مستشفى في سنجار لعلاج المرضى، ولا سيما الأرامل والنساء اللائي تعرضن لاعتداءات جنسية من مقاتلي تنظيم "داعش".

وحصلت مراد على الجائرة التي تبلغ قيمتها مليون دولار مناصفة مع الطبيب الكونغولي دينيس موكويغ، لجهودهما في مكافحة استخدام العنف الجنسي كسلاح في الحروب والنزاعات المسلحة.

وكانت مراد ضمن نحو 7 آلاف امرأة وفتاة إيزيديات أُسرن في شمال غرب العراق في أغسطس 2014 واحتجزهن تنظيم "داعش" الإرهابي في الموصل حيث تعرضن للتعذيب والاغتصاب.

وفرت مراد بعد 3 أشهر من أسرها، وقامت بعد ذلك بجولة إلى عدد من الدول، شنت خلالها حملة مكثفة فضحت فيها أساليب إرهابيي داعش في تعذيب واغتصاب الأسيرات من بنات قومها وبيعهن في سوق النخاسة.

وفاة 10 أشخاص بتسمم غذائي في مراسم تأسيس معبد جنوبي الهند

قالت الشرطة الهندية، إن 10 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في جنوب الهند يشتبه بإصابتهم بتسمم غذائي بعد مراسم احتفالية بتأسيس معبد هندوسي جديد.

وقال مسؤول بالشرطة إن 70 آخرين نقلوا الى مستشفى بعدما تناولوا طعاما في الاحتفال الذي اقيم في منطقة تشاماراجناغار بولاية كرناتاكا، ماهاديف، مسؤول الشرطة، أضاف أنه تم جميع عينات من الطعام المقدم خلال احتفال الهندوس لتحليلها كيميائيا، بحسب "سكاي نيوز".

وذكر أن الحضور تناولوا الطعام عقب مراسم وضع حجر اساس المعبد، فأصيبوا بالتقيؤ، واشتكوا من آلام مبرحة بالمعدة، ونقلوا الى مستشفيات قريبة، وقالت وكالة أنباء برس تراست أوف إنديا إن الشرطة اعتقلت مسؤولين اثنين بإدارة المعبد لاستجوابهما.

"المرور" يقوم بإعادة فتح طريق الإسكندرية الصحراوي

قامت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، بإعادة فتح طريق الإسكندرية الصحراوي من الكيلو ٥٧ حتى الكيلو ٩٠، بعد ان قامت الإدارة صباح اليوم بإغلاقه في الاتجاهين بسبب الشبورة المائية.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغًا من المتابعات الأمنية بطريق الإسكندرية الصحراوي، بوجود شبورة مائية كثيفة مما يصعب الرؤية على قائدي السيارات، فقررت إغلاق الطريق صباح اليوم في الاتجاهين، حفاظًا على سلامة الجميع، كما تهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.