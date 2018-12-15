19 يناير.. الحكم في دعوى رد المحكمة في قضية "إهانة القضاء"

حجزت محكمة استئناف القاهرة، نظر طلب الرد المقدم من محمد منيب لهيئة المحكمة برئاسة المستشار حماده شكري، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"إهانة القضاء"، لجلسة 19 يناير للنطق بالحكم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، الاثنين الماضي، أجلت نظر المعارضة المقدمة من منتصر الزيات وعبدالحليم قنديل و4 آخرين على الحكم الصادر بحبسهم 3 سنوات وتغريمهم بقضية "إهانة القضاء"، لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

وقضت محكمة النقض، في وقت سابق، بعدم جواز نظر طعن 10 متهمين بينهم "الزيات ومنيب" على حكم حبسهما 3 سنوات بقضية "إهانة القضاء"، وأيدت حكم حبس وتغريم 8 آخرين في القضية، وإلزامهم بعمل معارضة على الأحكام.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة (أول درجة)، في وقت سابق، محمد مرسي وسعد الكتاتني و18 آخرين بالحبس 3 سنوات في قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وكما قضت المحكمة كذلك بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوي وعلاء عبد الفتاح وآخرين اثنين 30 ألف جنيه، وألزمت محمد مرسي بدفع مليون جنيه للقاضي علي محمد النمر على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميعًا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادي القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.