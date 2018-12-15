ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

19 يناير.. الحكم في دعوى رد المحكمة في قضية "إهانة القضاء"

السبت 15/ديسمبر/2018 - 11:14 ص
19 يناير.. الحكم في دعوى رد المحكمة في قضية إهانة القضاء
محكمة - أرشيفية
طباعة
Advertisements
مـروة هيـكل
 
Advertisements

حجزت محكمة استئناف القاهرة، نظر طلب الرد المقدم من محمد منيب لهيئة المحكمة برئاسة المستشار حماده شكري، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"إهانة القضاء"، لجلسة 19 يناير للنطق بالحكم.

 

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، الاثنين الماضي، أجلت نظر المعارضة المقدمة من منتصر الزيات وعبدالحليم قنديل و4 آخرين على الحكم الصادر بحبسهم 3 سنوات وتغريمهم بقضية "إهانة القضاء"، لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

 

وقضت محكمة النقض، في وقت سابق، بعدم جواز نظر طعن 10 متهمين بينهم "الزيات ومنيب" على حكم حبسهما 3 سنوات بقضية "إهانة القضاء"، وأيدت حكم حبس وتغريم 8 آخرين في القضية، وإلزامهم بعمل معارضة على الأحكام.

 

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة (أول درجة)، في وقت سابق، محمد مرسي وسعد الكتاتني و18 آخرين بالحبس 3 سنوات في قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

 

وكما قضت المحكمة كذلك بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوي وعلاء عبد الفتاح وآخرين اثنين 30 ألف جنيه، وألزمت محمد مرسي بدفع مليون جنيه للقاضي علي محمد النمر على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميعًا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادي القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.


المزيد عن: رد المحكمة حوادث الفجر إهانة القضاء أخبار الحوادث
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
كأس العالم للأندية 2018
كاشيما انتلركاشيما انتلرز - اليابان
-
x
15:00
-
ديبورتيفو جوادالاخارا - المكسيك
الترجي الرياضي - تونس
-
x
18:30
-
العين - الإمارات
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
-
x
-
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
-
x
-
بيرنلي
كريستال بالاس
-
x
-
ليستر سيتي
واتفورد
-
x
-
كارديف سيتي
وولفرهامبتون
-
x
-
بورنموث
هيديرسفيلد تاون
-
x
-
نيوكاسل يونايتد
فولهام
-
x
-
وست هام يونايتد
الدوري الإسباني
خيتافي
-
x
14:00
-
ريال سوسييداد
بلد الوليد
-
x
17:15
-
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
-
x
19:30
-
رايو فاليكانو
إيبار
-
x
21:45
-
فالنسيا
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
19:00
-
أودينيزي
تورينو
-
x
21:30
-
يوفنتوس
الدوري الألماني
هانوفر 96
-
x
16:30
-
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
19:30
-
فيردر بريمن
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
14:05
-
الحزم
الأهلي
-
x
17:25
-
الشباب
الدوري التركي
قونيا سبور
-
x
15:00
-
قاسم باشا
إسطنبول باشاك شهير
-
x
18:00
-
جالطة سراي
دوري أبطال أفريقيا 2019
شبيبة الساورة - الجزائر
-
x
18:45
-
إتحاد طنجة - المغرب
الملعب المالي - مالي
-
x
19:00
-
أسيك ميموزا - ساحل العاج
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
جراف دي داكار - السنغال
اورلاندو بيراتس - جنوب أفريقيا
-
x
20:15
-
افريقيا ستارز - ناميبيا
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الأهلي طرابلس - ليبيا
-
x
15:00
-
نيو ستار دي دوالا - الكاميرون
غرين إيجليز - زامبيا
-
x
15:00
-
نصر حسين داي - الجزائر
المصري البورسعيدي - مصر
-
x
16:30
-
ساليماتا - بوركينا فاسو
إتحاد بلعباس - الجزائر
-
x
17:00
-
إينوجو رينجرز - نيجيريا
النجم الساحلي - تونس
-
x
17:00
-
إستاد أبيدجان - ساحل العاج
نهضة بركان - المغرب
-
x
18:00
-
الاتحاد - ليبيا
هلال الأبيض - السودان
-
x
18:00
-
موكورا سبور - رواندا
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
19:00
-
غرين بوفالوس - زامبيا
الزمالك - مصر
-
x
19:00
-
كوتون تشاد - تشاد