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المشدد 10 سنوات لمتهم بـ"خلية مدينة نصر الثانية"

السبت 15/ديسمبر/2018 - 11:12 ص
المشدد 10 سنوات لمتهم بـخلية مدينة نصر الثانية
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم أنسي منير، في إعادة إجراءات محاكمته في اتهامه مع آخرين تم الحكم عليهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والشروع في قتل مجندين، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية مدينة نصر الثانية".

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

 

وأسندت النيابة العامة، للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والشروع في قتل مجندين شرطة، وحيازة أسلحة نارية، وتعطيل مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتعريض حية المواطنين للخطر.


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