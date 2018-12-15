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15 يناير.. الحكم في إعادة محاكمة متهمين اثنين بقضية "خلية طلاب حلوان"

السبت 15/ديسمبر/2018 - 11:11 ص
15 يناير.. الحكم في إعادة محاكمة متهمين اثنين بقضية خلية طلاب حلوان
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
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حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، إعادة محاكمة متهمين اثنين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية طلاب حلوان"، لجلسة 15 يناير المقبل، للنطق بالحكم.

 

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وأمانة سر معتز مدحت ووليد رشاد.

 

وكانت المحكمة، قد قضت، في وقت سابق، بالسجن 5 سنوات للمتهم أشرف حجازي غيابيًا، وعاقبت 15 متهما آخرين غيابيًا بالسجن 5 سنوات في القضية المعروف إعلاميًا بخلية "طلاب حلوان".

 

وأسندت النيابة، للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من آداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.


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