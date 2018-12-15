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بالأسماء.. إصابة ضابط شرطة و 3 مجندين في حادث مروري بالوادي الجديد

السبت 15/ديسمبر/2018 - 11:06 ص
بالأسماء.. إصابة ضابط شرطة و 3 مجندين في حادث مروري بالوادي الجديد
حادث - ارشيفية
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هدير محمود
 
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أصيب ضابط شرطة، و3 مجندين، صباح اليم السبت، في حادث انقلاب سيارة شرطة بالطريق الواصل بين محافظة الوادي الجديد وأسيوط. 

تلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا يفيد إصابة عاطف سيد عبد العظيم، 35 سنة، نقيب شرطة، سامح احمد توفيق، 25 سنة، مجند شرطة، إسلام ناصر عبد الله، 20 سنة، مجند شرطة، عيسي خليل يعقوب 23 سنة، مجند شرطة، في احدث انقلاب سيارة شرطة أمام قرية الشركة 55 بطريق الخارجة – أسيوط.
جري نقلهم لمستشفي الخارجة العام لتلقي العلاج، وجاري تحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.
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