السيسي يفتتح مشروعات إسكان اجتماعي عبر "الفيديو كونفرانس"



ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من المشروعات القومية في مجال المياه والإسكان الاجتماعي، ومعالجة مياه الصرف الصحي، بحضور عدد من الوزراء، والمسئولين.



افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من مشروعات الإسكان الاجتماعي بعدد من المدن، عبر خاصية "الفيديو كونفرانس".