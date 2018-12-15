ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مجلس الأمن يناقش ملف أنفاق "حزب الله"

السبت 15/ديسمبر/2018 - 11:03 ص
مجلس الأمن يناقش ملف أنفاق حزب الله
جيش الاحتلال الإسرائيلي
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements

تتوجه إسرائيل إلى مجلس الأمن، الأربعاء المقبل، في سياق حملة دبلوماسية وإعلامية مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، لمناقشة ملف أنفاق "حزب الله" اللبناني.

 

وطلبت الإدارة الأمريكية عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، بهدف تحميل السلطات اللبنانية المسؤولية عن قيام "حزب الله" بحفر الأنفاق، بعدما اكتشفت ثلاثة منها، نتيجة قيام الجيش الإسرائيلي بعمليات حفر، وأنها انطلقت من الأراضي اللبنانية المحاذية للحدود، وذلك بحسب صحيفة "الحياة".

 

وينتظر لبنان تقرير قوات الأمم المتحدة (يونيفيل) العاملة في الجنوب اللبناني، حول التحقق من وجود هذه الأنفاق، لاتخاذ الموقف المناسب، استنادا إلى التزامه بالقرار الدولي، رقم 1701، في الجلسة التي ستشارك بعثته الدبلوماسية فيها، خصوصا أنه قدم شكوى بالخروقات الإسرائيلية المتواصلة لبلاده، برا وبحرا وجوا.

 

يذكر أن ملف أنفاق "حزب الله" اللبناني، كان بين المسائل التي طرحت على أجندة الجلسة المغلقة التي عقدها الأعضاء الـ15 لمجلس الأمن، الخميس الماضي. في وقت تقدمت واشنطن وتل أبيب بمشروع قرار لمجلس الأمن يصنف "حزب الله" منظمة إرهابية، وهو أمر لا تقره دول أخرى في المجلس.

 

وكانت قوات "يونيفيل" قد قامت، حتى الأمس، بالتحقق من وجود نفقين، وأنها تواصل التحقق من وجود نفق ثالث، لكن البحث والتدقيق لم يفض إلى وجود مخارج لهذه الأنفاق في إسرائيل، ما يعني أن حفرها من الجانب اللبناني لم يكتمل بحيث يتم التأكد بأنه يمكن النفاذ عبرها من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل أم لا.

 

وأكدت لبنان أكثر من مرة، سواء على لسان رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، أو على لسان رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، أنه ملتزم بالقرار 1701، بما يعني أنه ضد أي خرق للخط الأزرق، وأن الرئيس عون يترقب نتيجة التحقيق الذي تقوم به "يونيفيل" للتأكيد على رفضه أي خرق للقرار.

 

​وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق، في الرابع من الشهر الجاري، عملية عسكرية أسماها "درع الشمال" لكشف وتدمير ما قال إنها أنفاق هجومية حفرها "حزب الله" اللبناني واخترقت عدة نقاط على طول الحدود مع لبنان.

 

المزيد عن: لبنان حزب الله انفاق حزب الله الجيش الاسرائيلي اسرائيل
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
كأس العالم للأندية 2018
كاشيما انتلركاشيما انتلرز - اليابان
-
x
15:00
-
ديبورتيفو جوادالاخارا - المكسيك
الترجي الرياضي - تونس
-
x
18:30
-
العين - الإمارات
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
-
x
-
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
-
x
-
بيرنلي
كريستال بالاس
-
x
-
ليستر سيتي
واتفورد
-
x
-
كارديف سيتي
وولفرهامبتون
-
x
-
بورنموث
هيديرسفيلد تاون
-
x
-
نيوكاسل يونايتد
فولهام
-
x
-
وست هام يونايتد
الدوري الإسباني
خيتافي
-
x
14:00
-
ريال سوسييداد
بلد الوليد
-
x
17:15
-
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
-
x
19:30
-
رايو فاليكانو
إيبار
-
x
21:45
-
فالنسيا
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
19:00
-
أودينيزي
تورينو
-
x
21:30
-
يوفنتوس
الدوري الألماني
هانوفر 96
-
x
16:30
-
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
19:30
-
فيردر بريمن
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
14:05
-
الحزم
الأهلي
-
x
17:25
-
الشباب
الدوري التركي
قونيا سبور
-
x
15:00
-
قاسم باشا
إسطنبول باشاك شهير
-
x
18:00
-
جالطة سراي
دوري أبطال أفريقيا 2019
شبيبة الساورة - الجزائر
-
x
18:45
-
إتحاد طنجة - المغرب
الملعب المالي - مالي
-
x
19:00
-
أسيك ميموزا - ساحل العاج
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
جراف دي داكار - السنغال
اورلاندو بيراتس - جنوب أفريقيا
-
x
20:15
-
افريقيا ستارز - ناميبيا
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الأهلي طرابلس - ليبيا
-
x
15:00
-
نيو ستار دي دوالا - الكاميرون
غرين إيجليز - زامبيا
-
x
15:00
-
نصر حسين داي - الجزائر
المصري البورسعيدي - مصر
-
x
16:30
-
ساليماتا - بوركينا فاسو
إتحاد بلعباس - الجزائر
-
x
17:00
-
إينوجو رينجرز - نيجيريا
النجم الساحلي - تونس
-
x
17:00
-
إستاد أبيدجان - ساحل العاج
نهضة بركان - المغرب
-
x
18:00
-
الاتحاد - ليبيا
هلال الأبيض - السودان
-
x
18:00
-
موكورا سبور - رواندا
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
19:00
-
غرين بوفالوس - زامبيا
الزمالك - مصر
-
x
19:00
-
كوتون تشاد - تشاد