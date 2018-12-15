رئيس الوزراء: اتجهنا لمعالجة مياه الصرف للاستفادة من كل قطرة مياه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة انطلقت بقوة نحو تحلية مياه البحر، والمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، للاستفادة من كل قطرة مياه.





وأشار "مدبولي"، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس السيسي، إلى أن هدف الدولة أن تصل نسبة تغطية الصرف الصحي في القرى إلى 100%، وهو ما سيتحقق قريبًا، موضحًا أنهم اتجهوا إلى توليد الكهرباء من مخلفات المحطات وهو ما وفر شهريا 16 مليون جنيه كانت تدفع لوزارة الكهرباء.



