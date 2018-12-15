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غضب بعد وفاة طفلة مهاجرة من الجوع في مركز احتجاز أمريكي

السبت 15/ديسمبر/2018 - 10:54 ص
غضب بعد وفاة طفلة مهاجرة من الجوع في مركز احتجاز أمريكي
وفاة طفلة مهاجرة
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وكالات
 
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توفيت طفلة مهاجرة قادمة من جواتيمالا عمرها سبعة أعوام، وهي في مركز احتجاز أميركي بسبب الجوع والعطش، ووصف البيت الأبيض ما جرى بأنه "أمر مروع".

 

وقال نائب المتحدثة باسم البيت الأبيض هوغان جيدلي للصحفيين: "هذا أمر مروعو مأساوي. قلوبنا مع عائلتها ومع أي شخص يعاني من أي نوع من الخطر، والمخاطر التي يمرون بها كثيرة عندما يقومون بهذا النوع من الرحلات من الحدود الجنوبية. إنها حالة مروعة".

 

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت يوم الجمعة بأن الفتاة ذات السبع أعوام قد توفيت الأسبوع الماضي بعد ثماني ساعات من احتجازها في مركز أمريكي بعد أن عبرت حدود البلاد مع المكسيك بشكل غير شرعي رفقة والدها ومهاجرين آخرين.

 

وقالت إدارة الجمارك وحرس الحدود الأمريكية في بيان إن الطفلة لم تأكل أو تشرب لعدة أيام.

 

وأثارت وفاة الطفلة حالة غضب وتنديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسياسات القاسية التي تتخذها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه المهاجرين.

 

ولم يرد المتحدث الأمريكي على أسئلة عدة بشأن ما إذا كانت إدارة ترامب تتحمل أي مسؤولية عن وفاة الطفلة.

 

المزيد عن: وفاة طفلة مهاجرة مركز امريكي الجوع
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