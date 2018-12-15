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عملية سطو واختطاف واغتيال جنوبي تونس

السبت 15/ديسمبر/2018 - 09:55 ص
عملية سطو واختطاف واغتيال جنوبي تونس
شرطة تونس
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وكالات
 
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أعلن المتحدث الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي، مساء اليوم الجمعة، أن مجموعة مسلحة تتكون من 12 عنصرا قامت بعملية السطو، التي استهدفت عشية اليوم الجمعة، أحد الفروع البنكية بمدينة سبيبة بولاية القصرين جنوبي تونس.

 

وقال السليطي، في تصريح لوكالة "تونس أفريقيا الرسمية"، أن التحريات الأولية أكدت أن 12 عنصرا مسلحا نزلوا من الجبال المتاخمة لمدينة القصرين، قام أربعة منهم بمهاجمة عائلة واحتجاز أفرادها للاستيلاء على سيارتهم التي استعملها باقي عناصر المجموعة في عملية السطو على البنك.

 

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وأكد السليطي، أن أربعة من عناصر المجموعة الإرهابية اقتحموا البنك وقاموا بترويع موظفي البنك وأقدموا على تخريب كاميرات المراقبة واستولوا على مبلغ قدره 320 ألف دينار من العملات التونسية والأجنبية، ما يعادل 100 ألف يورو.

 

وأكد المتحدث باسم القطب القضائي أن المسلحين توجهوا في نفس المنطقة إلى منزل شقيق الرقيب في الجيش سعيد الغزلاني الذي اغتالته مجموعة مسلحة في وقت سابق، حيث اغتالوا شقيق سعيد، خالد الغزلاني وأردوه قتيلا.

 

وتلاحق قوات الجيش التونسي المجموعة المسلحة في منطقة جبل المغيلة، بحثا عن الإرهابيين.

 

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