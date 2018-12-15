قطر تواصل اختراقها المشبوه للصومال

تواصل قطر اختراقها المشبوه للصومال بتجنيد أذرعها الإرهابية هناك، والإختراق هذه المرة قادم من القصر الرئاسي في الصومال من خلال فهد ياسين مدير القصر.

ويعتبر "ياسين هو ممر قطر الأمن للسيطرة على البلاد، وعين نائبًا لرئيس المخابرات الصومالية وكان عضوًا في جماعة الاعتصام السلفية الجهادية وانضم إلى تنظيم الإخوان وسار وسيطًا لتمويلات قطر للجماعت الإرهابية، وتقارب مع قطر منذ وقت مبكر في عام 2013 حينما عين رئيسًا لمكتب مركز الجزيرة وتردد كثيرًا على الدوحة واتهم بالتخابر لصالح الدوحة.