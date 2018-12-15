السلطات الفرنسية تستعد لجولة جديدة من احتجاجات السترات الصفراء

عززت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، إجراءاتها الأمنية ونشرت الآلاف من عناصر الشرطة في مدن عدة، استعدادًا احتجاجات السترات الصفراء.

ويستعد محتجو "السترات الصفراء" للنزول إلى الشارع للسبت الخامس على التوالي، في أجواء من التوتر على الرغم من تنازلات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ودعواته إلى الهدوء.

وأطلق العديد من الدعوات في الأيام الأخيرة على موقع فيس بوك قناة التعبئة الأساسية للمحتجين، إلى التظاهر في باريس والمدن الفرنسية الأخرى.